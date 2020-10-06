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Tavukları torbaya koyup çaldı

Kahramanmaraş’ta güpegündüz bir iş yerindeki kümese girerek tavukları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Kahramanmaraş'ta güpegündüz bir iş yerindeki kümese girerek tavukları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesindeki cam üretimi yapan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin yan kısmındaki tavuk kümesine gündüz saatlerinde giren hırsız, 2 adet tavuğu elindeki torbaya koyarak çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kümeslerin yanına gizlice giren bir kişinin uzun süre vakit geçirdikten sonra 2 tavuğu torbaya koyup kaçtığı görülüyor.


İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

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