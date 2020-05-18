'Tavus kelebeği' Elbistan'da görüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri kabul edilen ‘tavus kelebeği' görüntülendi.

Elbistan'a bağlı Güblüce Mahallesi'nde yaşayan Salih Dumlupınar isimli vatandaş, bölgede yaşayanlardan çok daha büyük boyutlardaki bir kelebek gördü. Oluklupınar mevkiinde dolaşmaya çıkan Dumlupınar, duvar eklentisinin üzerindeki kelebeği fark etti. Dikkatle incelediğinde kelebeğin büyüklüğü karşısında şaşıran Dumlupınar, cep telefonu ile kelebeğin fotoğrafını çekti. Kelebek de bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

İlk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüğünü belirten Dumlupınar, “İlk gördüğümde kelebek olduğuna inanamadım. Bizim buralarda sıklıkla karşılaştığımız kelebekler, 1-3 santim boyunda. Ama bu kelebek gerçekten çok büyüktü. Kanatlarında da göze benzeyen desenlere de hayran kaldım. Kelebeğin fotoğrafını cep telefonum ile çektikten sonra uçup gitti. Daha sonra internette araştırma yaptım. Gördüğüm kelebeğin, dünyanın en güzel kelebeklerinden biri olan ‘tavus kelebeği' olduğunu öğrendim” şeklinde konuştu. Hayranlık uyandıran bir güzelliği vardı” şeklinde konuştu.

Fırçaayaklılar (Nymphalıdae) ailesinden olan tavus kelebeği, en gösterişli kelebek türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar rastlanan en büyük kanat boy uzunluğu 17 santim olan bu tür, dünyanın en güzel 6 kelebeği arasında gösteriliyor. Tavus kelebeğinin kanatlarındaki ‘gözler' yıldızlar gibi tuhaf bir şekilde parlamasıyla görenleri de hayrete düşürüyor.