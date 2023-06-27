TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan konteyner kent ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Konteyner Kent'te depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Meclis Başkanı Kurtulmuş, ziyaretleri çerçevesinde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent 1. ve 2. etapta yaşamlarını sürdüren depremzede vatandaşlarla buluştu. Kurtulmuş'un ilk ziyareti konteyner kentteki çocukların eğitim gördüğü çadır oldu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, buradan terzilik mesleğini öğrenen kadınların bulunduğu çadırda yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra dört farklı konteyner de kalan aileleri ziyaret eden Kurtulmuş, etaplardaki vatandaşlar ve çocuklarla da konuşma imkanı buldu.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Kurtulmuş, konteyner kentten ayrıldı.