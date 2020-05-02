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Tekel bayine saklandılar, polis çilingir ile kapıyı açtı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayiine saklanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında tekel bayiine saklanan 6 kişiye cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde denetim esnafında bir tekel bayiinde hareketliliği tespit etti. Polis ekipleri, iş yerinde gözcülük yapan şahısları yakalarken, diğer şahıslar da iş yerinin içinde kalarak kepengi indirdi. Polisin ikazlarına rağmen iş yerindekiler kapıyı açmazken, savcılık talimatıyla iş yerinin kepengi çilingir yardımıyla açıldı. Olayla ilgili yakalanan 6 kişiye çeşitli ihlallerden toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

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