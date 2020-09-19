Teknolojiye yenik düşmelerine rağmen mesleği bırakmıyorlar

Kahramanmaraş'ta genellikle gelin adayları ve ailelerince tercih edilen yorgancılar, üretimini sürdürüyor. Halk dilinde ‘sırıklı yorgan' olarak adlandırılan meslek, makinalaşma ile üretimin artmasıyla itibarını kaybetti. Osmanlı döneminden kalan geleneği sürdürmek isteyen gelin adayları ise kentteki maharetli ustalarca hazırlanan el emeği göz nuru yorganları hala tercih ediyor.

Son zamanlarda çırak ve kalfa sorunlarının da artmasıyla yorgancılık mesleğinin yok olmaması için mesleklerini devam ettirdiklerini söyleyen yorgancı Murat Sürücü, “İş yerimizde döşek, yorgan, namazlık gibi ürünleri üzerine farklı desenler işleyerek hazırlıyoruz. Ben bu işe 8 yaşında başladım, şu anda 50 yaşındayım ve devam ediyoruz. Son zamanlarda artan teknolojik ürünlere olan rağbetin artması ile bizim mesleğimiz artık bitmek üzere ve yenik düştük. Yoksa her düğün yaptıran mecburen bir tane yaptırırdı. Talep azaldı gibi ama yine de ekmeğimizi buradan yiyoruz. Çırak yetişmiyor, herkes okumak istiyor, bizler de bu mesleğin son sahipleri gibiyiz. Ürünlerin fiyatları ise 150 lira ile 500 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

Gelin adayı kızı için yorgan alacağını söyleyen Türkan Utmuş ise, “Sırıklı yorgan almaya geldim kızımın düğünü için. Daha önce ben de kullandım ve evlenen ilk kızıma da almıştım, şimdi diğer kızıma alacağım. Fiyat konusunda da anlaşırız umarım. Bu ürünler sağlık açısından da faydalı serin ve rahat oluyor kullanımı” dedi.