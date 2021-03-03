Tekstil fabrikasındaki yangın 13 saatte kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 13 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasında 20 dekarlık alandaki depoda dün akşam başlayan ve gece boyu süren yangına 10 iş makinesi, 25 itfaiye aracı, 50 personelle müdahale edildi. Fabrikanın deposunun olduğu bölümün beton bloklarını kırarak yangını ikiye bölen itfaiye ekipleri, boğma tekniği uyguladılar. Fabrika işçileri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak dumandan etkilenen bir işçi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangının civar fabrika, iş yeri ve araçlara sıçraması engelledi. Binlerce ton pamuk balyası yanarak kül oldu. Depolarda zaman zaman küçük çaplı patlama sesleri duyuldu. Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atıldı. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet güçleri de TOMA araçlarıyla destek verdi. Gün ağarınca yangının boyutu daha ortaya çıkarken, ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.