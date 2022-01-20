Tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20'nin üzerinde itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi.

Maddi hasarın oluştuğu fabrika yangınında, jandarma ekipleri inceleme başlattı.