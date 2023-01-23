Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.