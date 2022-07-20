İhlas Haber Ajansı

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Telefon dolandırıcıları yakalandı

Kahramanmaraş’ta kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekenin 2 şüphelisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekenin 2 şüphelisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonla yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde oturan 47 yaşındaki Öğretmen Ferda B.'yi arayan telefon dolandırıcıları, bir operasyon olduğunu belirterek 700 bin TL değerinde ziynet eşyasını boş bir arsada bulunan elektrik direğinin yanına bırakmasını istedi. Panik halinde tüm parasını ve eşyasını dolandırıcıların istediği yere bırakan öğretmen, daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahısların izlerini buldu. Dolandırıcılık şebekesinden birisinin Kahramanmaraş'ta ikamet eden İlhan T. (20) diğerinin Şanlıurfa'da oturan Kadir A. (21) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar doktor kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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