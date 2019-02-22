İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telefon dolandırıcılığına broşürlü uyarı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Ulu Cami'de namaz çıkışı "Telefon dolandırıcılarına sakın kanmayın" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.


Polis ekipleri vatandaşlara broşürde yer alan "sağlık sigortası kazandınız", "valilik adıyla aranma" ve "hediye kazandınız" gibi söylemlerle insanların dolandırıldığını vatandaşlara aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.