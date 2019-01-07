Telefonunu almak isterken çamura saplandı

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşüp çamura saplanan genci itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin K. (17) sulama kanalına cep telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için sulama kanalına girince belinin yarısına kadar çamura gömüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılamayan çocuk için itfaiye ekibinden yardım istendi.

Beline halat bağlanan Hüseyin K. yarım saatlik uğraş sonucu bulunduğu su kanalında çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.