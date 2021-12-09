TEMA Başkanı Ataç: “Artık gezegen yok oluşa doğru gidiyor”

Bütün dünya olaylara farklı bakmaya başladı. Bütün ülkeler fosil yakıtlardan çıkış planları yapıyorlar” dedi.

Kahramanmaraş'ta ulusal ve yerel gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, insanların yaşadıkları bölgelerdeki hava, su ve toprağına sahip çıkması ve doğayı koruması gerektiğini ifade etti. Ataç, “Artık Türkiye de 2053 diye tarih verildi. Doğa sever ve vatandaş olarak bizim suyumuz çok önemli. Burada çok ciddi atılması gereken adımlar ve bölge politikacılarının, yöneticilerinin ve halkının. Eğer halkımız buna sahip çıkmazsa zaten hiçbir şey çıkmaz. Bu bölgede yaşayan insanların havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmasını davet ediyoruz. Bilgi eksikliği olabilir, tamamlanır ve gönüllülerimiz elinden geleni yapar biz de aynı şekilde ama artık doğal varlıklarımıza sahip çıkalım” dedi.

Kentteki yönetici ve iş insanlarının girişimleriyle kirli akan Aksu çayının temizlenmesi için bölgenin ıslah organize sanayi bölgesi ilan edilmesini mutlulukla karşıladığını ifade eden Ataç, “Çok mutlu oldum buradaki problem önemliydi. Bu konunun bütün taraflar tarafından masaya yatırılıp çözüme kavuşması çok önemli. Kahramanmaraş'taki bütün siyasetçiler ve yöneticiler buna seferber olmuş. Çözüm bulunmuş ve karar alınmış. Ama şimdi kararın uygulanmasını görmek istiyoruz. Aksu'nun da temiz bir nehir olarak akmasını istiyoruz. Ben Eskişehirliyim. Porsuk Çayı bir gün mavi, bir gün kırmızı, bir gün neredeyse desenli akacaktı. O nehir şehre bir özellik katan ve turist çeken bir yer haline geldi. Bir an önce Kahramanmaraş'ta da bu manzarayı görmeyi gerçekten diliyorum” dedi.