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Tencere kalıpları çalan 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çaydanlık imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır, pirinç ve demir kalıp çalan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çaydanlık imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır, pirinç ve demir kalıp çalan 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi'nde metal mutfak eşyası imalatı yapan bir iş yerinden yüklü miktarda bakır ve pirinç kalıp çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden 5 zanlıyı tespit etti. İş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Hüseyin Y., Ergün K., Serdar Ö., Neşet G. ve Ş.G. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında zanlılar, basın mensuplarına gülerek "Garibandık çaldık" dedi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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