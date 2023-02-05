Termik santralde 44 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde kazan bakım işçisi, 44 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, özel şirkete ait Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde kazan bakım işçisi olarak çalışan Mehmet Aslan, 2. ünite kazan içerisinde bakım yaptığı sırada dengesini kaybederek 44 metreden 21 metreye düştü. Çalışma arkadaşları tarafından kazandan çıkarılan Aslan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve vücudunda kırıklar olan Mehmet Aslan'ın tedavisine devam ediliyor.