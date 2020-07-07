Termik santralde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, santralde kazan bakımı görevlisi olan 44 yaşındaki Taylan Sünbül, filtre sisteminde çalışma yaptığı sırada binlerce voltluk elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçinin yardımında mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sünbül, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatta tutulamadı. Sünbül'ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

2 çocuk babası olan Taylan Sünbül'ün acı haberini alan yakınları ve iş arkadaşları hastane önüne akın etti. Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sünbül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.