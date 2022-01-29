Terör gazisi ebediyete uğurlandı

Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basması sonucu 15 Ağustos 1997 tarihinde gazi olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Darendeli son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Darendeli için askeri tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınan Darendeli'nin naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı'na taşındı. Gazi Darendeli'nin naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Gazi Hüseyin Darendeli'nin cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, il protokolü Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Yunus Karaman, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.