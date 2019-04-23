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Ters laleler çiçek açtı

Kahramanmaraş’ta ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin kendini göstermesiyle çiçeklerini açtı.

Kahramanmaraş'ta ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin kendini göstermesiyle çiçeklerini açtı.


Kahramanmaraş'ın Afşin ve Ekinözü ilçeleri sınırları arasında bulunan Binboğa Dağları'nda, her yıl bu dönemde açan ters laleler, rengarenk çiçekleriyle büyülüyor.


Soğuk iklim bitkisi olan ve Kahramanmaraş'ta 5 türü yetişen ters laleler, 75 santimetreye kadar büyüdüğü gibi 40 gün boyunca solmadan doğayı süslüyor.


Ters lalelerin çiçeklerini açmasıyla kilometrelerce tırmanarak Afşin'in bin 150 rakımlı Tanır Mahallesi ile Ekinözü'nün bin 800 rakımlı Salaman Dağı mevkine akın eden doğa severler, bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekiyor.


Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a ters laleleri görmek için gelen Sevim Özdemir, “İlk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Çok beğendik ve her zaman geleceğiz“ dedi.


Organizasyonun sahibi KADAK Başkanı Sayit Kılıçsallayan ise, "Gaziantep'ten, Hatay'dan, Tunceli'den, Mersin'den Adıyaman'dan ve ilimizden yaklaşık 100 kişilik bir grupla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ters laleler bizim için çok önemli. Bunların korunması ve çoğaltılması için KADAK ve sivil toplum kuruluşlarıyla olarak projeler geliştireceğiz ve daha geniş kitlelere yayıp, tanıtımını sağlayacağız” diye konuştu.

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