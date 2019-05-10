İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı

Kahramanmaraş’ta yamaç paraşütü yapan bir kişi, iniş sırasında ters rüzgara kapılmasıyla yere çakıldı.

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü yapan bir kişi, iniş sırasında ters rüzgara kapılmasıyla yere çakıldı.



Alınan bilgilere göre, Burhan Çokuçtan (33) akşam saatlerinde Ahır Dağı'ndan yamaç paraşütü ile havalandı. Bir yıldır yamaç paraşüt sporu yapan Burhan Çokuçtan iniş sırasında ters rüzgara kapılarak Onikişubat ilçesi Yirmikigün Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısına, sonra yere düştü. Genç sporcuyu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan sporcunun bedeninde çeşitli kırıklar olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.