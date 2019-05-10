Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü yapan bir kişi, iniş sırasında ters rüzgara kapılmasıyla yere çakıldı.

Alınan bilgilere göre, Burhan Çokuçtan (33) akşam saatlerinde Ahır Dağı'ndan yamaç paraşütü ile havalandı. Bir yıldır yamaç paraşüt sporu yapan Burhan Çokuçtan iniş sırasında ters rüzgara kapılarak Onikişubat ilçesi Yirmikigün Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısına, sonra yere düştü. Genç sporcuyu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan sporcunun bedeninde çeşitli kırıklar olduğu öğrenildi.