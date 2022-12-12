"Tevhidin sırrı Eshab-ı Kehf" tiyatro oyunu sahnelenecek

Kahramanmaraş Afşin'de ‘Hayalimde Eğitim Var' işbirliği protokolü çerçevesinde kurulan tiyatro topluluğunun “Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf” tiyatro oyunu için hazırlandığı belirtildi.

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var' işbirliği protokolüyle kurulan tiyatro topluluğu “Tevhidin Sırrı Eshab-ı Kehf” tiyatro oyunu için hazırlanıyor. Sebahattin Atalay Kültür Merkezi'nde, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları Eshab-ı Kehf hadisesini tiyatro oyunu ile anlatmak için provalarına devam eden ekip, izleyenlerini zaman yoluculuğuna çıkarmak istediği ifade edildi.

Sahnelenecek tiyatro oyununun provalarını izleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hayalimde Eğitim Var' projesinin ikinci yılındayız. Protokol amacımız 11 adet projeyi hayata geçirmekti ve bunlardan biride bu tiyatro topluğunu oluşturmaktı. İkinci yılımızda ikinci oyunu sergilemek için tiyatro topluluğumuzun hazırlık ve provalara başladı” diye konuştu.

Eshab-ı Kehf hadisesini vatandaşlara tiyatro oyunu ile anlatmak istediklerini ifade eden Başkan Güven, “Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliyenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle artık dünya genelinde önemli bir konumu bulunan Afşin Eshab-ı Kehf'i en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. İnanç turizmi açısından büyük önem arz eden, farklı dinler ve kültürler tarafından yaygın olarak bilinen Eshab-ı Kehf, kültürlerarası etkileşim sağlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de kıssa olarak geçen olayı işliyoruz. Güncel yorumlar kattık. Bugün, günümüzde zaman yolculuğu tartışılıyor. Yüzyıllar önce zaman yolculuğunu gerçekleştiren yedi inanmış gencin yaşadığı olayları en etkili anlatım yollarından biri olan tiyatro ile vatandaşlarımıza sunmak istedik” açıklamasında bulundu.

Projeye destek olan herkese teşekkür eden Güven," Çünkü oyuncularımız Afşin'de farklı kurumlarda çalışan tiyatro ile hiçbir alakası olmayan insanlar. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzden tutunda İlçe sağlık müdürlüğümüze kadar tiyatroya gönül veren insanlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk bu tiyatro ekibini ortaya çıkardı. Provayı izlediğimizde ne kadar başarılı olduklarına şahit oldum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu tiyatro oyunu ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Artık sanat anlamında da Afşin var.” İfadelerine yer verdi.