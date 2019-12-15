TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Ergene Velimeşespor: 4

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe Kurtuluş
Kahramanmaraşspor: Özkan, Rıdvan, İsa (Recep dk. 33), Safa (Ebubekir dk. 64 ?), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak (Gökhan Çırak dk. 46 ?), Eren, Cerem, Fatih Kamacı
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran, İbrahim, Onat (Sinan dk. 67), Mert, Burhan (Sergen dk. 83), Sabutay, Cabir, Taner, Eser (Birol dk. 90 ?), Muhammet
Goller: Burhan (dk. 1), Baran (dk. 25), Onat (dk. 58), Sergen (dk. 90), (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: Burak, Safa, Hüseyin, (Piserro Kahramanmaraşspor), Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşespor)