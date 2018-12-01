TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu
Kahramanmaraşspor: Özan, Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf, Ebubekir (İbrahim Koca dk. 58), Burak Can Kurt (Hakan Vural dk. 46), Emre (Mehmet Fırat Demir dk. 36), Hurşit, Abdülkadir
Etimesgut Belediyespor: Yunus, Ahmet, Burak Çolak, Eyüpcan, Erdçin, Aleattin, Samet (Caner dk. 86 ?), Sabri, Turgut, Akın (Muhammet dk. 71), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı (Mikail dk. 76),
Goller: Burak Çolak (dk. 32 ve 80) (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı Kart: Abdülkadir Akyıldız (dk. 82), (Kahramanmaraşspor)
Sarı Kartlar: Aytürk, Hakan Vural, Abdülkadir, Ethem (Kahramanmarşspor), Samet Yalçın (Etimesgut Belediyespor)