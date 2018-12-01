İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu


Kahramanmaraşspor: Özan, Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf, Ebubekir (İbrahim Koca dk. 58), Burak Can Kurt (Hakan Vural dk. 46), Emre (Mehmet Fırat Demir dk. 36), Hurşit, Abdülkadir


Etimesgut Belediyespor: Yunus, Ahmet, Burak Çolak, Eyüpcan, Erdçin, Aleattin, Samet (Caner dk. 86 ?), Sabri, Turgut, Akın (Muhammet dk. 71), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı (Mikail dk. 76),


Goller: Burak Çolak (dk. 32 ve 80) (Etimesgut Belediyespor)


Kırmızı Kart: Abdülkadir Akyıldız (dk. 82), (Kahramanmaraşspor)


Sarı Kartlar: Aytürk, Hakan Vural, Abdülkadir, Ethem (Kahramanmarşspor), Samet Yalçın (Etimesgut Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.