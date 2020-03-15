TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu, Uğur Erdoğan, Oğuz Akyüz
Kahramanmaraşspor: Özkan, Hüseyin Cihan, Nuri, Fatih Kamacı, Cerem (Fatih Çiplak dk. 70), Caner (Hakkı (dk. 84 ?), Emre (Haluk dk. 70), Bayram, Rıdvan, Muhammed, Recep
Kırşehir Belediyespor: Deniz, Birol, Emrah, İsmail (Fatih dk. 66), Ahmet (Abdülkadir dk. 46), Orhan, Berkay, Erbay, Oğuzhan (Safa dk. 89 ?), Turan, Onur
Gol: Abdülkadir (dk. 76) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Emrah (Kırşehir Belediyespor), Fatih Çiplak (Kahramanmaraşspor)