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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Bak Spor Kulübü: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Bak Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Semih Kurt, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Akıncık


Kahramanmaraşspor: Emrah, Burak Can, Cerem (İbrahim dk. 82 ?), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Aziz, Oğuz (Aytürk dk. 40), İsa, Mehmet, Fatih Kamacı (Ebubekir dk. 74)


Bak Spor Kulübü: Ercüment, Muhammed Burak (Ahmet Karaman dk. 76), Yavuz, Suat, Beytullah, Muammer, Soner, Süleyman Özdamar, Abdullah, Yusuf Atasay (Ekrem dk. 68), Ahmet Sun (Murat dk. 82 ?)


Goller: Yavuz (dk. 17), (Bak Spor Kulübü), İbrahim (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Muhammed, Beytullah (Bak Spor Kulübü), İsa, (Kahramanmaraşspor)

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