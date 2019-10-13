TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Adem Sarıtaş, Suha Adıyaman, Osman Burak
Kahramanmaraşspor: Özkan, Nuri, İsmail Hacıhafızoğlu, Emrullah (Gökhan Çırak dk. 57), Haluk, Fatih Kamacı, Cerem, Gökhan Payal, Fatih Çıplak (Recep dk. 37), Yusuf Emre Kasal (Yasin dk. 77), Rıdvan
Bayburt Özel İdare Spor: Alişan, Alper (Furkan dk. 46), Erol, Bilal (Okan dk. 72), Haydar, Sinan (Muhammet dk. 82), Tayyip, Yusuf Onur Arıkan, Azad, Volkan, Ethem,
Goller: Haluk (dk. 39) (Kahramanmaraşspor), Tayyip (dk. 67) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı Kartlar: İsmail, Fatih Çiplak (Kahramanmaraşspor), Haydar, Yusuf Onur, Azad, Ethem, Alişan (Bayburt Özel İdare Spor)