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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Necati Selçuk, Aykut Küçük, Boran Turan


Kahramannaraşspor: Özkan, Mehmet Fırat, Ethem, Efe, Fatih Çiplak, Yusuf, Burak, Fatih Kamacı (Servan dk. 81 ?), Cerem (Oğuz dk. 71), Aziz (Süleyman dk. 89 ?), Yasin


Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet Kutluer, Ramazan, Mustafa (Muhammed Oğuzhan dk. 65), Emre Aslan, Salih, Turan, Halil İbrahim, Emrah Cülen, Veysel, Oktay (Mert dk. 78 ?)


Gol: Yasin (dk. 10) (Kahramanmaraşspor)


Kırmızı kart: Ethem (dk. 41) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Cerem, Mehmet Fırat, Fatih Çiplak, Süleyman, (Kahramanmaraşspor), Oktay, (Darıca Gençlerbirliği)

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