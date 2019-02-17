TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Necati Selçuk, Aykut Küçük, Boran Turan
Kahramannaraşspor: Özkan, Mehmet Fırat, Ethem, Efe, Fatih Çiplak, Yusuf, Burak, Fatih Kamacı (Servan dk. 81 ?), Cerem (Oğuz dk. 71), Aziz (Süleyman dk. 89 ?), Yasin
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet Kutluer, Ramazan, Mustafa (Muhammed Oğuzhan dk. 65), Emre Aslan, Salih, Turan, Halil İbrahim, Emrah Cülen, Veysel, Oktay (Mert dk. 78 ?)
Gol: Yasin (dk. 10) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kart: Ethem (dk. 41) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Cerem, Mehmet Fırat, Fatih Çiplak, Süleyman, (Kahramanmaraşspor), Oktay, (Darıca Gençlerbirliği)