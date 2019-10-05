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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Eyüpspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Yavuz Bahadır, Emir Kılıçarslan


Kahramanmaraşspor: Özkan, Hüseyin, Nuri, Emrullah (Burak dk. 85 ?), Haluk (Yasin dk. 68), Fatih Kamaci, Cerem, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Rıdvan, Abdullah (İsa dk. 61),


Eyüpspor: Alp, Göksu (Muhammet Sercan dk. 77), Muharrem, Uğur, Berk (İzlem dk. 80 ?), Mahsun (Harun dk. 69), Gürcan, Eren, Muhammet Yeşil, Ali, Metehan


Gol: Cerem Talha (dk. 17), (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Emrullah, Fatih, Özkan (Kahramanmaraşspor), Muharrem, Berkhan, İzlem (Eyüpspor)

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