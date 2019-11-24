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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Şengül, Kenan Özcan


Kahramanmaraşspor: Özkan, Nuri, Burak, Haluk (Emrullah dk. 80 ?), Fatih Kamacı (Hüseyin dk. 84 ?), Cerem, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak (Yasin dk. 65), Yunus Emre, Rıdvan


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Sezer, Toykan, Fatih Tulkan, Doğukan, Emre, Ömer Faruk Yılmaz (Abdullah dk. 88 ?), Barbaros (Ömer Çelik dk. 65), Berk (Furkan dk. 76), Batuhan,


Gol: Cerem Talha (dk. 28), (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Batuhan (Kardemir Karabükspor), Fatih Çiplak (Kahramanmarapspor)

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