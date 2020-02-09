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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: İlkay Güney, İsmet Keklik, Muzaffer Satıcı


Kahramanmaraşspor: Özkan, Gökhan, Fatih Çiplak, Rıdvan, Hüseyin Cihan, Fatih Kamacı, Recep (Bayram dk. 90 ?), Muhammet, Hakkı (Caner dk. 78), Haluk (Hüseyin dk. 87 ?), Nuri Melih Mursal


Van Spor Futbol Kulübü: Salih, Şerif (Tunç dk. 71), Barış Gök (Samet dk. 56), Cenk, Nuri Terliksiz, Oktay, Barış Sağır, Serdar, Mehmet Sıddık, Enes (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 82 ?), Batuhan


Gol: Haluk (dk. 73) (Kahramanmaraşspor),


Sarı kartlar: Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü)

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