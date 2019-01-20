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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Bandırma Baltok: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor sahasında Bandırma Baltok'u 2-1 mağlup etti



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci


Kahramannaraşspor: Özkan, Hurşit, Cerem (İbrahim Koca dk. 80 ?), Yasin, Yusuf Emre Kasal, Zeki, Aziz, Lider (Mehmet Fırat dk. 83 ?), Oğuz, Ethem, Fatih Kamacı (Süleyman dk. 58)


Bandırma Baltok: Zülfük, Samet, Yusuf Akyel, Ömer Faruk (Haluk dk. 61), Doğan (Timur dk. 61), Mehmet Gürkan Öztürk (Mustafa dk, 75), Rıza, Şevket, Taner, Deniz, Fatih Kıran


Goller: Yasin (dk. 60), Cerem Talha (dk. 71) (Kahramanmaraşspor), Haluk (dk. 90) (Bandırma Baltok)


Sarı kartlar: Ömer Faruk, Mehmet Gürkan Öztürk, Haluk, (Bandırma Baltok), Zeki, Süleyman (Kahramanmaraşspor)

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