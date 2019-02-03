TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Konya Anadolu Selçukspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci
Kahramanmaraşspor: Özkan, Lider, Hurşit, Ethem Ercan, Oğuz, Yusuf Emre Kasal, Zeki (Efe dk. 90 ?), Fatih Kamacı, Cerem (Fatih Çiplak dk. 46), Aziz (Süleyman dk. 69), Yasin
Konya Anadolu Selçukspor: Alp, Kadir Kaan, Maksut Taşkıran, Recep (İbrahim Serdar dk. 59), Ayberk, Ümit, Çağtay (Emre dk. 67), Alpay, Reşo, Emre Can, Yusuf Erdem (Samet dk. 79)
Goller: Mesut Taşkıran (dk. 9), Reşo Akın (dk. 41) (Konya Anadolu Selçukspor), Fatih Kamacı (dk. 30 ve 54), (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Çağatay, Ümit, Reşo, (Konya Anadolu Selçukspor), Oğuz (Kahramanmaraşspor)