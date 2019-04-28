TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 5

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-2 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Alper Oran, Serdar Soydan, Arif Dilmeç
Kahramanmaraşspor: Ahmet Gül, Burak Can, Ebubekir (Ali Alperen dk. 84 ?), İbrahim (Cerem dk. 64), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih Çiplak, Aziz, İsa (Caner dk. 89 ?), Aytürk
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf Balcıoğlu, Abdurrahman, Onur, Umut, Erman (Oğuzhan dk. 12), Mehmet, Erhan, Zafer (Cem dk. 64), İsmail, Salih, Sinan (Yaser dk. 73)
Goller: Burak Can (dk.7), İsa (dk. 87) (Kahramanmaraşspor), Sinan (dk. 20 ve 59), Efe (dk. 44 k.k.), Zafer (dk. 52), Onur (dk. 70) (Manisa Büyükşehir Belediyespor),
Sarı kartlar: Aytürk, Efe, (Kahramanmaraşspor), Salih, Mehmet, Erhan, Cem, Yaser, (Manisa Büyükşehir Belediyespor)