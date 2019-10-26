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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Tuzlaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan


Kahramanmaraşspor: Özkan, Nuri Melih, Burak Can (Recep dk. 84 ?), İsmail, Haluk (Yasin dk. 66), Fatih Kamacı, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak (Hüseyin dk. 76), Yusuf Emre, Rıdvan, Abdullah Topkara


Tuzlaspor: Bayram, Türker (Mehmet dk. 46), Yasin Yener, Bülent, Sadık, Gökcan, Göksu, Erdinç, Umut (Devrim dk. 46), Kemal (Murat Yılmaz dk. 73) , Murat Türkkan


Goller: Gökhan Çırak (dk. 3), Yusuf Emre (dk. 49) (Kahramanmaraşspor), Kemal (dk. 52), Bayram (dk. 83) (Tuzlaspor)


Sarı Kartlar: Burak, Gökhan Çırak, Fatih Çiplak, (Kahramanmaraşspor), Kemal, Bayram, Yasin, (Tuzlaspor)

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