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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Uşakspor: 1

Misli.

com TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Sefa Özcan, Efe Kurtulmuş


Kahramanmaraşspor: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin Cihan (Talha dk. 67), Halil, Recep (Orhan dk. 67), Burak (Eren Nergiz dk. 79), Emin (İsa dk. 90 ?), Erdem, Kadir Kaan, Doğanay.


Uşakspor: Ersin, Türker (İbrahim dk. 83 ?), Selim (Mehmet Bektaş dk. 54), Mehmet Gürkan, Serhat (Levent dk. 83 ?), Samet, Kadir Ari (Uğur dk. 60), Seçkin, Ali, Alpay, İsmet


Goller: Burak (dk. 45 ve dk. 50), (Kahramanmaraşspor), Serhat Baştan (dk. 16) (Uşakspor)


Sarı Kartlar: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor), İbrahim, Alpay (Uşakspor)

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