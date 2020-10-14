TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Uşakspor: 1

Misli.
com TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Sefa Özcan, Efe Kurtulmuş
Kahramanmaraşspor: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin Cihan (Talha dk. 67), Halil, Recep (Orhan dk. 67), Burak (Eren Nergiz dk. 79), Emin (İsa dk. 90 ?), Erdem, Kadir Kaan, Doğanay.
Uşakspor: Ersin, Türker (İbrahim dk. 83 ?), Selim (Mehmet Bektaş dk. 54), Mehmet Gürkan, Serhat (Levent dk. 83 ?), Samet, Kadir Ari (Uğur dk. 60), Seçkin, Ali, Alpay, İsmet
Goller: Burak (dk. 45 ve dk. 50), (Kahramanmaraşspor), Serhat Baştan (dk. 16) (Uşakspor)
Sarı Kartlar: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor), İbrahim, Alpay (Uşakspor)