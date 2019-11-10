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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 - Bandırmaspor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Veli Karakaya, Serkan Güleç, Hüseyin Kıvanç


Kahramanmaraşspor: Özkan, Yusuf Emre (Mesut dk. 90 ?) Nuri, İsmail Hacıhafızoğlu, Rıdvan Türker, Fatih Çiplak, Burak (Haluk dk. 65), Fatih Kamacı, Cerem (Gökhan Çırak dk. 53), Abdullah Topkara, Yasin


Bandırmaspor: Zülküf, Rıza, Birhan, Erkan, Berat (Abdullah dk. 67), Hüseyin, Onur, Ali (Bennur dk. 62), Rıdvan Koçak, Batuhanx (Üstün dk. 89 ?) İrfan,


Goller: Cerem (dk. 25), Haluk (dk. 68 ve 71) (Kahramanmaraşspor), Batuhan (dk.18, 39 ve 49) (Bandırmaspor)


Kırmızı kartlar: Rıza (dk. 63) (Bandırmaspor), Osman Bozkurt (Teknik Direktör) (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Nuri (Kahramanmaraşspor) Rıza, Erkan, Onur, Zülküf, Rıdvan Kocak, Abdullah (Bandırmaspor)

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