TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 - Bandırmaspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Veli Karakaya, Serkan Güleç, Hüseyin Kıvanç
Kahramanmaraşspor: Özkan, Yusuf Emre (Mesut dk. 90 ?) Nuri, İsmail Hacıhafızoğlu, Rıdvan Türker, Fatih Çiplak, Burak (Haluk dk. 65), Fatih Kamacı, Cerem (Gökhan Çırak dk. 53), Abdullah Topkara, Yasin
Bandırmaspor: Zülküf, Rıza, Birhan, Erkan, Berat (Abdullah dk. 67), Hüseyin, Onur, Ali (Bennur dk. 62), Rıdvan Koçak, Batuhanx (Üstün dk. 89 ?) İrfan,
Goller: Cerem (dk. 25), Haluk (dk. 68 ve 71) (Kahramanmaraşspor), Batuhan (dk.18, 39 ve 49) (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Rıza (dk. 63) (Bandırmaspor), Osman Bozkurt (Teknik Direktör) (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Nuri (Kahramanmaraşspor) Rıza, Erkan, Onur, Zülküf, Rıdvan Kocak, Abdullah (Bandırmaspor)