TGDF'den Gıda Mühendisliği öğrencilerine destek

Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi'nde Gıda Mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelecek.

26 üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük temsilcisi konumundaki Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), 10. Gıda Mühendisleri Öğrenci Kongresi'nde Gıda Mühendisliği öğrencileri ile buluşacak.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi'ne, bu yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, TGDF desteğiyle düzenlenecek

TGDF desteğiyle gerçekleştirilecek 10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye gıda sektöründen isimler ile gıda konusunda uzman akademisyenler, Türkiye'nin dört bir yanından kongreye katılacak Gıda Mühendisliği öğrencileri ile bir araya gelecek.

Kongreye ilişkin bilgiler veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. K. Sinan Dayısoylu, “Kongre ile ana hedefimiz; öncelikle geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizi, bilim insanlarımız ve özel sektör temsilcileri ile bir araya getirmek ve onların hayata daha sağlam adımlar atmalarına önderlik etmektir” dedi.

Kongrenin, gıdanın; bilim ve teknolojisini, biyoteknolojisini, mikrobiyoloji ve toksikolojisini, mevzuat ve uygulamalarını, mühendislik, ambalajlama, fonksiyonel - yenilikçi yaklaşımlar, lojistik, pazarlama, dünya trendleri gibi çok önemli konuları kapsayacağını bildiren Dayısoylu, sunumların sözlü ve poster olarak yapılacağını kaydetti.

TGDF'den kongreye büyük destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi'ne tam destek verdiklerini belirten TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Sektör olarak hedefimiz geleceğin mühendislerine hayata dair sınavların ipuçlarını vermek. Birçok önemli konuda alanında uzman davetli konuşmacılar ile mühendis adayları bir araya gelecek” diye konuştu.

Kongre dev isimleri ağırlayacak

10. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi'nde gıda sektöründen isimler ile gıda alanında uzman akademisyenler, çeşitli konularda yapacakları sunumlarla görüş ve değerlendirmelerini Gıda Mühendisliği öğrencileri ile paylaşacaklar.

25 Nisan'da açılış konuşmaları ile başlayacak Kongre'de iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda konuşacak bazı isimler şöyle:

"BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, küresel ölçekte gıda ve tarım alanında yaşanan gelişmeleri paylaşacak.

TGDF Ticaret ve Rekabet Komisyonu Başkanı Av. Tülay Aktan, Gıda Hukuku bakımından Gıda Mühendisliğinin sorumluluğunu anlatacak.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri İpek İşbitiren, gençlere profesyonel hayata geçişte işlerine yarayabilecek tüyoları aktaracak.

Dijital Medya Uzmanı Gamze Nurluoğlu, kongrede genç Gıda Mühendislerinin kariyer planlaması ve bu konuda sosyal medyanın işlevini anlatacak.

TGDF Lojistik Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda NETLOG Operasyon Başkanlığı görevini sürdüren Uygar Uşar, Tarladan Sofraya Gıdayı Taşımanın inceliklerine değinecek.

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Genel Sekreteri Nebahat Çakar, global pazarlardaki gelişmelere değinerek, global gıda pazarlamasında yaşanan zorlukları aktaracak."

Öğrenciler için Teknik Gezi 27 Nisan'da

Kongrenin ardından 27 Nisan'da kongre katılımcıları için düzenlenen teknik gezi kapsamında Kervanhan Dondurmalarının tesisleri gezilecek. Kongre programı, Başkonuş Yaylası gezisi ile sona erecek.