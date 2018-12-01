Ticari taksi önce çocuğa sonra da ağaca çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı ticari taksi, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilin yanıyla çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Kaza, Kışla Caddesi'nin şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru ilerleyen 46 T 3265 plakalı ticari taksinin sürücüsü Soner K. yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ama sürücünün çabası yeterli olmadı. Otomobilin yanıyla çarptığı çocuk, asfalt zemine düşerek yaralandı. Kontrolden çıkan ticari taksi ise, refüje çıkarak ağaca çarptıktan sonra durabildi. Sürücü Soner K. da kazada yaralandı. Yaralı çocuğun yardımına yoldan geçen bir doktor ve vatandaşlar yetişti. İlk müdahalesi 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan talihsiz çocuk ve sürücü, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddenin şehir merkezi istikameti trafiğe kapandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.