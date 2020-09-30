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Trafik kazasında 5 araçta maddi hasar, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 5 araçta maddi hasar oluştu.


Kaza, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet F. idaresindeki 34 HC 5755 plakalı hafif ticari araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken 46 BJ 022 plakalı hafif ticari araç ve 46 PH 056 plakalı otomobile çarparak durdu.


Kazada park halindeki 46 ABU 444 ile 46 BA 680 plakalı otomobillerde zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edilirken, 1 kişi yaralandı.


Kaza sonrası çevrede toplanan vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak olan biteni izledi. Kalabalık polisin ikazları ile dağıtıldı.

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