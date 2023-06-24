Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kara Havacılık Okulu'nda görevli astsubay Ahmet Zübeyir Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görev yapan Elbistanlı astsubay Ahmet Zübeyir Taş'ın (29) kullandığı 32 ACY 761 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje çıktı ardından ağaca çarpmıştı. Kazada, Taş hayatını kaybederken eşi Aslı Taş da (22) ağır yaralandı.

Astsubay Taş'ın cenazesi, Isparta'daki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elbistan'a getirildi. Taş için Gariplik Camii'nde askeri tören düzenlendi. Taş'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, hastane morgundan alınarak Köprübaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Taş'ın naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği Gariplik Camii'ne getirildi. Törende baba İbrahim Taş güçlükle ayakta durdu. Taş'ın cenazesi, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından son kez omuzlara alındı. Taş, gözyaşları ve dualar eşliğinde Gariplik Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan eşi Aslı Taş'ın ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Törene, Kahramanmaraş Merkez Jandarma Komutanı Tank Binbaşı Yaşar Erkal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.