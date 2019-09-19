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Trafik polisinden örnek davranış

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama trafik polisi yardımcı oldu.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama trafik polisi yardımcı oldu.


Onikişubat ilçesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde yaşlı bir adam yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmek istedi. Elindeki bastonla yürümekte dahi zorlanan yaşlı adamın yardımına güzergahta bulunan bir trafik polisi yetişti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi, yaşlı adamın koluna girerek yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı.

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