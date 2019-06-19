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Traktör kazasında yaşlı çift öldü

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyeti kaybolunca dağın yamacına çarparak takla atıp devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyeti kaybolunca dağın yamacına çarparak takla atıp devrilen traktörün sürücüsü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti.


Kaza, sabahın erken saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular-Kılağlı yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Fidan (69) yönetimindeki 46 DL 959 plakalı traktör, Yedikuyular'dan Kılağlı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağ tarafında bulunan dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atıp devrildi. Kazada traktörün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Fidan (63) olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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