Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Kahramanmaraş'ta yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi ile Sümer Mahallesi'nin kesişiminde bulunan tren yolundaki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep istikametine giden E.A. idaresindeki 65528 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen Hacı T. idaresindeki 46 AAV 510 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil, demiryolu kenarına savruldu. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü Hacı T. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çekilmesinin ardından tren, yoluna devam etti.