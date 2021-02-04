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Türk bayraklı kardan adama yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar kardan adam yapıp üzerine Türk bayrağı astı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kardan adam yapıp üzerine Türk bayrağı astı.


Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesinde bir grup vatandaş bir araya gelerek kardan adam yapıp Türk bayrağı astı. Çevreden geçenler de Türk bayraklı kardan adam ile fotoğraf çektirdi.


Kar yağışıyla mutlu olduklarını söyleyen Adem Yurdusev, “Kar yağınca arkadaşlarla bir araya geldik ve farklı bir kardan adam olsun diyerek büyük bir kardan adam yaptık. Üzerine de Türk bayrağımızı astık. Burada kardan adamı görenler gelip fotoğraf çektiriyor. Büyük ilgi gördü” dedi.

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