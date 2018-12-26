Türkiye Offroad Şampiyonası'nda ikinci oldular

7 ayaktan oluşan yarışın tamamında derece alan Kahramanmaraş Offroad Takımı, başarılarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret ederek paylaştılar.

Sporun her dalına belediye olarak sporcuların yanında olduklarını kaydeden Başkan Erkoç, “Offroad Türkiye Şampiyonasında 7 ayakta yapılan S2 klasmanında 2. olan Sefa ve Servet kardeşlerimizin takımını tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın adına gurur verici bir olay. Bizlerde büyükşehir belediyesi olarak sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu dalda büyük Türkiye şampiyonasının Kahramanmaraş'a aldıracaklarının müjdesini verdi arkadaşlarımız. Buda Kahramanmaraş'ımızın turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli” dedi.

Offroad sporcuları Servet Gül ve Sefa Tanrıverdi ise, “2 yıldır Türkiye'de offroad yarışlarında yer alıyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Lojistik anlamda çok büyük desteklerini gördük. Bugünde ödülümüzle birlikte başarımızı paylaşmak istedik. Biz bu yıl belediyemiz adına yarıştık. Sağolsun bize destek oldu. En büyük sıkıntımız lojistikti. Belediyemizin offroad takımımıza desteği diğer belediyelere örnek oldu” diye konuştular.