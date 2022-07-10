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Türkiye'de ilk defa görülen kelebek türü fotoğraflandı

Kahramanmaraş’ta Kelebekler Vadisi’nde yapılan doğa gezisinde Türkiye’de daha önce hiç görülmeyen kelebek türü görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta Kelebekler Vadisi'nde yapılan doğa gezisinde Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen kelebek türü görüntülendi.


Başkonuş Yaylası'nda yapılan gezide kelebek türünün "Rhodostrophia" olarak adlandırıldığı ve Türkiye'de ilk defa görüntülendiği öğrenildi. Fotoğrafçılar, "Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Kelebekler Vadisi'nde dünyada nadir bulunan bir kelebek türünü fotoğraflamayı başardık. Bu tür daha önce Türkiye'de herhangi bir şekilde fotoğraflanmamıştı. Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye'de bir ilk olması gurur verici" dedi.

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