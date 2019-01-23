Türkiye'nin en büyük besi OSB'sinden biri Elbistan'a yapılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük besi OSB'lerinden biri olacak Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili ÇED süreci başladı.

İşletme sahibi olmak için yatırımcıların şimdiden sıraya girdiği Elbistan Besi OSB'de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 100 adet 250 başlık ve 40 adet de 500 başlık olmak üzere 300 işletme yer alacak.

5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan Elbistan Besi OSB'de kurulacak işletmelerin çatısı, güneş enerjisinden elektrik üretilmesine uygun şekilde dizayn edilecek. Ayrıca kurulacak biyogaz tesisi ile de hayvan atıklardan elektrik üretilecek. 60 bin hayvan kapasiteli olarak planlanan Elbistan Besi OSB'de, yılda yaklaşık 120 bin hayvanın kesime hazır hale geleceği ve ortalama 30 bin ton karkas et üretiminin yapılacağı hesaplanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığında Elbistan'a bağlı Doğan ve Evcihüyük Mahalleleri arasında kalan 4 bin dekarlık alanda Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması için başlatılan çalışmalar, tüm hızıyla ilerliyor.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Mehmet Elbistan ile Büyükşehir Belediyesi görevlisi Ceyhun Çolakkaya, Elbistan Besi OSB'de gelinen son durumla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'i makamında ziyaret etti.

Elbistan Besi OSB heyeti, ziyarette Kaymakam Demir'e süreçle ilgili olarak geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Sunumda, ÇED sürecinin başlatıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“4 bin 12 dekar araziye kurulacak Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde; işletme sahibi olmak için şu ana kadar 420 adet müracaat yapılmıştır. Toplam bin 400 dekarlık kapalı alan oluşacak, yapılacak binaların tamamını güneş enerjisine uyumlu çatılar olarak planlandı. Bu sayede tahmini olarak 50 MW enerji kapasitesi olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kurulacak olan biyogaz tesisi ile de 7 MW enerji elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca projede deri ön işleme, sakatat ön işleme, kavurma, salam sucuk tesisleri de planlanmıştır. Ayrıca günlük 500 gün/ baş kapasiteli bölgemizin en büyük kesimhanesi planlanmıştır.

Şuanda proje, Bakanlıkça onaylanmış ve kabul edilmiştir. Yer seçim ön inceleme çalışması yapılmış yaklaşık 20 kurumun olumlu görüşü alınmıştır. Bundan sonraki süreç halihazır harita alımı ÇED süreci ve meraların tahsisi ve müteşebbis heyet tamamlandıktan sonra 2019 yatırım programına alınacak ve arazilerin dağıtımı sağlanacaktır. Gerekli olan finansman müteşebbis heyeti oluşturan kurumlarca ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın konuya ilişkin kredi desteği imkânları ile karşılanacaktır.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de Elbistan Besi OSB'nin, ilçe ve bölgeye ekonomik anlamda ciddi katkı sunacağını kaydederek, “Besi OSB, profesyonel bir yönetim ve planlama ile Elbistan'da tarım ve hayvancılığın ekonomik katma değerini artıracaktır” dedi.

İlçenin özellikle büyükbaş hayvancılık noktasında büyük bir potansiyeli olduğunu dile getiren Kaymakam Demir, “İlçemiz, özellikle büyükbaş hayvancılık noktasında belli bir potansiyele sahip. Besi organize sanayi bölgesinin hayata geçmesiyle bu potansiyele ek olarak hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin önü açılacak. Bölgemizde tarım sektörü de bundan olumlu etkilenecek. Doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkısı olacak. Önemli miktarlarda yapılan hayvansal ve bitkisel üretim, ilçemizin ekonomisi için katma değer sağlayacak. İşletmeler, güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek. Kurulacak biyogaz tesisi ile işletmenin enerji ihtiyacı karşılanacak ve biyogaz tesisinde çıkan fermente olmuş çiftlik gübresinin bitkisel üretimde kullanılması bitkisel üretimde verim artışını olumlu yönde etkileyecek” şeklinde konuştu.