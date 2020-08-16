Türkiye'nin en büyük lavanta vadisi off-road şölenine ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük lavanta vadisinde gerçekleştirilen off-road, izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Elbistan Belediyesi, Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) ile birlikte, Türkiye'nin en büyük lavanta vadisinde off-road şöleni düzenledi. Off-road şöleninin yapılacağı parkurda araçların son limitine kadar zorlanması için her şey düşünüldü. İtalyan ve şeytan çukurundan tümseklere ve su dolu çukurlara kadar tüm engellerin yer aldığı parkur, pilotlara zor anlar yaşattı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği off-road oyunları öncesinde ELOFF üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'le birlikte lavanta vadisinin çevresinde araçları ile birlikte turladı. Lavanta vadisindeki turun ardından izleyicilerin merakla beklediği off-road oyunları başladı. Pistteki son hazırlıkların tamamlanması ile birlikte off-road şöleninin startı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün co-pilotluğunu yaptığı araçla verildi. Başkan Gürbüz'ün co-pilotu olduğu off-road aracı, pisti sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Şölen öncesinde, off-road ve doğa sporlarına gönül verenlerin duası edildi. İlk yarışacak araca startı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ELOFF Başkanı Galip Şahin verdi. Organizeye ELOFF'a üye yaklaşık 25 araç katıldı. Piste çıkan pilotlar, zorlu parkuru tamamlamak için gaz pedallarına yüklendi. Egzozlardan çıkan sesler, off-road alanında yankılanırken araçların geçişi parkurun en yakın bölümündeki izleyicilerin yürekleri ise ağızlarına geldi. Off-road sporunun doğasında yer alan zorluğa alışkın olan pilotlar için rutin bir deneyim pistte, pilotları en çok zorlayan bölüm İtalyan ve şeytan çukuru oldu. Su dolu derin çukurdan çıkamayan pilotların yardımına ise kulüp üyeleri ve iş makineleri yetişti. Çukurlardan geçen, tümseklerden zıplayan, metrelerce yükseldikten sonra yere çakılan araçlardan kopan parçalar piste dağıldı. Pilotlar ise, araçlarının dağılıp dökülmesine aldırış etmeden düz yolda gidercesine daha da gaza basıp parkuru tamamlamaya çalıştı. Camı ve kapısı olmayan özel yapım off-road aracının İtalyan çukurundan geçişleri ise şölene ayrı bir güzellik kattı.

Organizenin yürekleri ağızlara getiren bölümlerinin başında ise finiş kısmı geldi. Parkurda, adeta düz yolda gider gibi seyreden pilotlardan Mevlüt Çiftlikli'nin, finiş noktasında gaz pedalına daha da yüklenerek aracının 4 lastiğini yerden keserek uçması izleyenlerden büyük alkış aldı.

Şölenle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan lavanta vadisinde off-road şölenini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda araçla gösteri yarışı yapıyoruz. 1,5 milyon metrekarelik Türkiye'nin en büyük lavanta vadisindeyiz. Pistimizi de buraya yaptık. Tüm yarış sever vatandaşlarımıza keyifli bir gün diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu parkurda ulusal çapta bir off-road yarışı yapmayı planlıyoruz. Off-roada gönül vermiş tüm sporcuları burada ağırlamak istiyoruz. Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) Başkanı Galip Şahin ise, “Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e sporcuya ve spora verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Elbistan'ımızda bu sporu tanıtmak için çok güzel bir pist oluşturuldu. Tüm sporcularımızı buraya bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.