Türkiye'nin en dar sokağı Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta iki kişinin yan yana yürüyemediği, Türkiye'nin en dar sokağı görenleri hayrete düşürüyor.

Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 40014. Sokak, çarpık kentleşme sonucunda dar bir alana kurulmuş. Yaklaşık 50 yıldır bu sokaktan geçen vatandaşlar, sokağın düzenlenmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Mahalledeki bu arazinin geçmiş yıllarda babasına ait olduğunu söyleyen İbrahim Pakyardım, "Buralar eskiden bağdı. Babam sattı buraları. O dönem sırtı odun yüklü eşek geçse yeter diyerek yaptırmışlardı" dedi.

90 santimetrelik sokakta ise eskiden hiç yol olmadığını belirten Pakyardım, "Arsa sahipleri burada bir geçiş yeri olsun diye bıraktı. Buranın asıl ismi ise cin gediğidir. Çocuklar ışık olmadığı için buradan geçmeye korkardı. O yüzden bu ismi koymuşlar" diye konuştu.

Yılların izini taşıyan, 90 santimetrelik sokakla ilgili olarak konuşan mahalle muhtarı Ziya Çetinaslan, "Bu sokağımız Kahramanmaraş'ın en dar sokağı gerçekten, iki kişi yan yana yürüyemiyor. Bu biraz da çarpık kentleşmenin bir örneği. Maalesef bu çok acı bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Burası 40014. Sokağımız, 40013. Sokak ile bağlantısı var. Biz bununla ilgili belediyemize dilekçemizi verdik. Allah korusun burada bir yangın gibi bir durum olsa mümkün değil ulaşamazlar" dedi.

Mahalle için kentsel dönüşüm kararının verildiğini belirten Çetinaslan, "Ne zaman uygulanacağı belli değil. Kış şartlarından dolayı beklemede olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu en kısa zamanda çözeceğiz. Şu anda burada yaşayan vatandaşlarımız hizmet alamıyorlar. En büyük sıkıntımız ise bir doğal afet, yangın gibi durumlarda buraya ulaşmak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.