Türkiye'nin türbeye açılan mihraplı tek camisinin minaresi söküldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, türbeye açılan mihrabıyla Türk mimarisinde başka bir örneği bulunmayan tarihi Himmet Baba Camii'nin depremde hasar gören minaresi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce söküldü.

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da bina ve iş yerlerinin yanı sıra tarihi ibadethaneler de hasar aldı. Yüzlerce yıldır ayakta duran Ulu Camii ile Çarşı Atik Camii'nin minareleri, depremle birlikte yıkıldı. İnşa tarihi net olarak bilinmese de 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Himmet Baba Camii'nin minaresi de büyük sarsıntılara dayanamadı. Kentteki tarihi yapılar ve kültürel miraslarla ilgili çalışma sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, minarede inceleme yaptı. Minarenin yıkılma riski nedeniyle kontrollü olarak sökülmesine karar verildi.

Himmet Baba Camii'nin çevresi, söküm öncesinde güvenlik çiti ile kapatıldı. Metrelerce yüksekliğindeki minarenin taşları, görevlilerce vinç eşliğinde söküldü. Özel olarak numaralandırılan ve paketlenen taşlar, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince uygun bir alanda muhafaza altına alınacağı kaydedildi.

Türbeye açılan mihrabıyla Türk mimarisinde başka bir örneği bulunmayan Himmet Baba Camii, bu özelliği ile eşsiz bir yapıya sahip. 2009 yılında restore edilen cami ise, depremde hasar görmedi. Selçuklu mimarisini yansıtan türbenin önce yapıldığı sonra mescit eklenerek günümüzdeki yapıyı oluşturduğu biliniyor. Sekizgen planlı türbenin kubbesi de doğrudan duvarlara oturtulmuş durumda. İbadetgâha ismini veren Himmet Baba'nın türbesine ise dıştan giriş bulunmuyor. Cami içerisindeki mihrap, gerçek işlevinin yanında türbe kapısı olarak kullanılıyor.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra kentin en küçük camilerinden biri olan Himmet Baba Camii'nin, önümüzdeki günlerde minaresiz olarak ibadete açılması bekleniyor.