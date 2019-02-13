Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyat başarıyla yapıldı

Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında 25 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte hastane hizmet sunum rolünün bir kademe daha yükselip A2 Dal statüsünden C statüsüne kavuştuğunu belirtti.

Hastane ameliyathanesinde yoğun bakım ve diyaliz ünitesi gibi birçok özellikli birimin hem Türkoğlu ilçesinde, hem de hastane bünyesinde ilk defa hizmet vermeye başladığını söyledi.

Öksüz açıklamasında Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde ilk hastaya fıtık ameliyatı yapıldığını başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Özksüz, “C hastane rolüne sahip Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanemiz, Türkoğlu ilçemizin ihtiyacını karşılayan bir hastane olarak hizmet verecektir. Bu kapsamda hastane bünyesinde faaliyete başlayan ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz üniteleri sayesinde ilçe halkımız kendi hastanelerinde birçok tedaviye ulaşacak olup ilçe dışı sevklerde önemli ölçüde azalacaktır” dedi.