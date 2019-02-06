Türkoğlu diyaliz merkezine kavuştu

Başhekimi Opr. Dr. Ahmet Bora Gül, daha önce 50 yataklı Fizik Tedavi Dal Hastanesinde tedavi kabul edildiğini, 25 Mayıs 2018 tarihinde toplamda 110 yatak kapasiteli C rolündeki yeni devlet hastanesine taşındıklarını ifade etti.

Diyaliz merkezinde 3 seansta hastaların kabul edildiğini kaydeden Gül, "25 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü destekleriyle toplamda 110 yataklı bir ‘C' rolüne sahip yeni hastanemize taşındık. Bu bağlamda C hastane rolü, ilçemizin ihtiyacını karşılayan bir hastane olarak göre yapacak. Bu kapsamda diyaliz servisimizi ve 6 yataklı erişkin yoğun bakım merkezini açtık. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgemizde çok fazla kronik böbrek yetmezliği hastalarının Kahramanmaraş kent merkezine gittiğini tespit ettik. Artık hastalarımız kent merkezine değil de hastanemize gelip tedavi oluyorlar. Yoğun talep üzerine akşam seansı olarak tedavi kabulüne başladık” dedi.

İlçede yeni faaliyete giren hastanede tedaviye gelen diyaliz hastası Kemal Solmaz ise “Önceleri Kahramanmaraş'a gidiyordum şimdi burası faaliyete girdi ve çok rahatladım. Servis sıkıntısı vardı. Artık buraya gelip tedavimi oluyorum” diye konuştu.